Ma che ca*** abbiamo firmato? Fedez e lo sfogo sul referendum | la reazione sui colleghi e il foglio firmato con la Rai – Il video

Durante un evento, Fedez ha espresso frustrazione riguardo al referendum sulla Giustizia, evidenziando il suo disappunto per aver dovuto rimanere in silenzio nonostante le opinioni di altri colleghi a Sanremo. La sua reazione si è manifestata attraverso uno sfogo pubblico, in cui ha commentato il foglio firmato con la Rai e la rigidità nell’interpretare gli impegni presi.

Fedez non l’ha presa bene quando ha scoperto che altri colleghi in gara a Sanremo hanno detto la loro sul referendum sulla Giustizia, e lui invece ha dovuto tacere visto l’impegno preso con la Rai, interpretato però in modo un po’ troppo rigido. Impegno preso in teoria da tutti, dice lo stesso rapper. In conferenza stampa con Marco Masini prima della finale, Fanpage ha chiesto al rapper cosa ne pensasse dell’argomento: «Del referendum ne ho parlato molto nel mio podcast, ma qui non potevo perché c’è la par condicio. Tutti abbiamo firmato una carta in cui non possiamo esprimerci, non l’ho firmata solo io. Altri hanno parlato? Ah ok, allora che cazzo abbiamo firmato a fare la carta?». 🔗 Leggi su Open.online

“Referendum a Sanremo 2026? Qui non si può fare per par condicio, ho firmato. Altri ne hanno parlato? E allora che ca**o l’abbiamo firmato?”: così FedezFedez e Marco Masini alla vigilia della Finalissima di questa sera del Festival di Sanremo 2026 hanno incontrato la stampa.

Fedez rivela: “A Sanremo non si può parlare di referendum, abbiamo firmato una cartaRaggiunto dalla pagina Instagram Thejournalai, collettivo attivissimo nel racconto della cronaca politica e di attualità, Fedez ha rivelato di non...

Gratteri voterà NO al Referendum sulla Giustizia #fedez #mrmarra #pulppodcast

Lo ha detto Fedez poco fa in conferenza stampa riferendosi alla questione Chiara Ferrani, è stato super onesto #fedez #chiaraferragni #Sanremo2026 #sanremo #fblifestyle - facebook.com facebook

Fedez & Masini ci stanno abituando ad esibizioni molto intense e belle. Sono un bel duo! #Sanremo2026 #Sanremo #Sanremo26 x.com