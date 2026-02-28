Referendum a Sanremo 2026? Qui non si può fare per par condicio ho firmato Altri ne hanno parlato? E allora che ca**o l’abbiamo firmato? | così Fedez

Alla vigilia della Finalissima del Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini sono intervenuti davanti ai giornalisti. Fedez ha affermato che il referendum previsto a Sanremo nel 2026 non può essere realizzato per rispetto delle regole di par condicio e ha commentato ironicamente sulla firma che ha sottoscritto, chiedendosi perché l’abbia fatto se altri ne hanno parlato.

Fedez e Marco Masini alla vigilia della Finalissima di questa sera del Festival di Sanremo 2026 hanno incontrato la stampa. Fedez ha anche spiegato la sua sul Referendum e sul fatto che per par condicio non se ne possa parlare al Festival: “Ne ho parlato diffusamente nel mio podcast invitando Gratteri, Colombo e Di Pietro. Una canzone è meno esaustiva di un podcast, la politica tra l’altro è una delle mie passioni ed è per questo che ho un podcast. Se mi hanno fatto firmare un foglio per non parlarne? Sì, lo abbiamo fatto tutti, immagino riguardi la par condicio. Altri ne hanno comunque parlato? E allora che caxxo l’abbiamo firmato a fare?”. “Io sono contento di come quest’anno si stia riuscendo ad andare oltre la mia vita,- ha continuato Fedez – sto cercando di rimettere al centro la musica, consapevole degli errori commessi in passati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

