Fedez rivela | A Sanremo non si può parlare di referendum abbiamo firmato una carta

Fedez ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla pagina Instagram Thejournalai di non poter discutere di referendum a Sanremo, spiegando che tutti i partecipanti hanno firmato una carta che vieta di affrontare l'argomento. La limitazione riguarda quindi i contenuti che possono essere trattati durante la manifestazione musicale, e la regola coinvolge tutti i concorrenti senza eccezioni.

