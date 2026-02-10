Pubblici esercizi Mambelli confermato vicepresidente regionale

Da ilrestodelcarlino.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana si è riunita l’assemblea elettiva di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna. Durante l’incontro, è stato confermato Mambelli come vicepresidente regionale. La Federazione rappresenta i pubblici esercizi della zona, tra ristoranti, bar e attività di intrattenimento. La decisione arriva mentre il settore cerca di riprendersi dalle difficoltà degli ultimi anni.

Si è svolta l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi che rappresenta il settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo. Matteo Musacci è stato rieletto presidente regionale per acclamazione. Sempre per acclamazione sono stati nominati i due vicepresidenti indicati dallo stesso Musacci: Mauro Mambelli, Presidente di Fipe Ravenna, e Simone Zerbini (Parma). Una scelta che valorizza due aree strategiche della regione e consolida la squadra di presidenza. Il Comitato ha inoltre deliberato la composizione della delegazione Fipe all’interno della Consulta del Turismo in seno a Confcommercio regionale, indicando due figure di spicco della Romagna, area vocata all’accoglienza: Angelo Malossi, Presidente di Fipe Cesena, e Denis Preite (Rimini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pubblici esercizi mambelli confermato vicepresidente regionale

© Ilrestodelcarlino.it - Pubblici esercizi, Mambelli confermato vicepresidente regionale

Approfondimenti su Fipe Confcommercio Emilia Romagna

Confcommercio, Mauro Mambelli eletto vicepresidente regionale con delega al turismo

Durante l’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna, Mauro Mambelli è stato eletto vicepresidente regionale con delega al turismo, confermando così il suo ruolo di rilievo nel settore.

Mambelli eletto vicepresidente regionale di Confcommercio, Fusignani (PrI): "Occasione per rafforzare turismo e accessibilità"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fipe Confcommercio Emilia Romagna

Argomenti discussi: Pubblici esercizi, Mambelli confermato vicepresidente regionale; Fipe Confcommercio regionale, Musacci rieletto presidente. Mambelli e Zerbini vicepresidenti.

Fipe Confcommercio regionale, Musacci rieletto presidente. Mambelli e Zerbini vicepresidentiSegnale di unità dai territori: presenti tutte le 11 delegazioni provinciali. Eletti vicepresidenti Mauro Mambelli (Ravenna) e Simone Zerbini (Parma). Angelo Malossi (Cesena) e Denis Preite (Rimini) d ... ravennatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.