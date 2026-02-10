pubblici esercizi mambelli confermato vicepresidente regionale

Questa settimana si è riunita l’assemblea elettiva di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna. Durante l’incontro, è stato confermato Mambelli come vicepresidente regionale. La Federazione rappresenta i pubblici esercizi della zona, tra ristoranti, bar e attività di intrattenimento. La decisione arriva mentre il settore cerca di riprendersi dalle difficoltà degli ultimi anni.

Si è svolta l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi che rappresenta il settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo. Matteo Musacci è stato rieletto presidente regionale per acclamazione. Sempre per acclamazione sono stati nominati i due vicepresidenti indicati dallo stesso Musacci: Mauro Mambelli, Presidente di Fipe Ravenna, e Simone Zerbini (Parma). Una scelta che valorizza due aree strategiche della regione e consolida la squadra di presidenza. Il Comitato ha inoltre deliberato la composizione della delegazione Fipe all’interno della Consulta del Turismo in seno a Confcommercio regionale, indicando due figure di spicco della Romagna, area vocata all’accoglienza: Angelo Malossi, Presidente di Fipe Cesena, e Denis Preite (Rimini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante l’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna, Mauro Mambelli è stato eletto vicepresidente regionale con delega al turismo, confermando così il suo ruolo di rilievo nel settore.

