Errica Telmo UGL Salute Taranto | Un pacco di Natale vuoto per i lavoratori dell’ASL Taranto

Tarantini Time Quotidiano In un momento socio-economico estremamente delicato per la sanità pubblica, l’ASL di Taranto ha simbolicamente consegnato ai propri lavoratori un pacco di Natale vuoto. A denunciarlo è Errica Telmo, Segretario Provinciale di UGL Salute Taranto. Straordinari non ancora liquidati, mancata applicazione delle indennità per i servizi particolarmente disagiati, assenza di corsi di formazione per gli OTS, scarsa e frammentaria informazione, mancata mappatura del personale e conseguenti carenze negli organici, oltre alla mancata applicazione dei buoni pasto nel rispetto dell’accordo sottoscritto con il Prefetto: tutto questo rappresenta un pacco vuoto che non tiene in alcun conto il disagio vissuto quotidianamente dai lavoratori, che continuano a svolgere il proprio dovere con abnegazione e senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

