Dopo la partita tra Verona e Napoli, Romelu Lukaku e Juan Jesus sono intervenuti per commentare l’incontro. Lukaku ha descritto i mesi precedenti come difficili, mentre entrambi hanno condiviso le loro impressioni sull’andamento della gara e sul momento della squadra. Le loro parole sono state ascoltate dai presenti, offrendo uno spaccato diretto sulla situazione attuale del club.

Romelu Lukaku e Juan Jesus hanno parlato dopo Verona-Napoli. Le loro parole. Romelu Lukaku e Juan Jesus hanno parlato ai microfoni di DAZN. Le loro parole “Un gol pesantissimo, sono contento per la squadra perché abbiamo lavorato bene in settimana. Sono stati mesi difficili, ho perso mio padre e anche l’infortunio. Vado avanti per i miei figli, mio fratello e il Napoli che mi ha dato tanto“. “Il giallo? Ci sta, sono cose che capitano, ma secondo me c’era fuorigioco prima. Sono contento per Romelu, ci ha aiutato nel momento del bisogno. Abbiamo avuto un momento difficile perdendo giocatori importanti, ma al completo avremmo dato fastidio a molti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’emozione di Lukaku dopo Verona-Napoli: “Sono stati mesi difficili”

