Lukaku salva il Napoli all’ultimo respiro contro il Verona fanalino di coda

Nel match tra Napoli e Verona, Lukaku ha deciso la partita all’ultimo minuto, segnando il gol decisivo che ha regalato la vittoria alla squadra napoletana. Il giocatore ha mostrato determinazione e ha contribuito in modo determinante alla conquista dei tre punti, facendo la differenza nel finale di gara. La sua presenza in campo si è fatta sentire fino al fischio finale.

Romelu Lukaku ha regalato ai tifosi del Napoli un momento di gioia e speranza, mettendo a segno il gol decisivo nella vittoria per 2-1 contro il Verona, attualmente ultimo in classifica. Questo gol, il primo della stagione per l'attaccante belga, non solo ha messo fine a un periodo di astinenza dal campo ma ha anche rappresentato un passo importante per la squadra nel suo obiettivo di contendere un posto nella Champions League. La partita si è svolta in un clima vibrante, con il Napoli che cercava di riprendersi da una serie di prestazioni altalenanti.

Lukaku torna al gol: Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiroLukaku raccoglie il cross da sinistra di Giovane e gira di prima intenzione con precisione in porta.

Verona-Napoli, Lukaku all'ultimo respiro fa gioire gli azzurriVerona, 28 febbraio 2026 - Dopo giorni di amarezza e polemiche per la sconfitta con l'Atalanta, figlia anche di qualche episodio discusso (su tutti...

lukaku salva il napoliVerona-Napoli 1-2, gol e highlights: Lukaku decide al 96'Il Napoli torna alla vittoria vincendo al Bentegodi: decide un gol di Lukaku in pieno recupero. In avvio sblocca Hojlund che dopo nemmeno 2’ piazza di testa un preciso pallonetto all’angolino. Il dane ... sport.sky.it

lukaku salva il napoliIl Napoli fatica a Verona ma torna a vincere: Lukaku ritrova il gol e salva Conte all'ultimo respiroBig Rom non segnava dal 23 maggio: 285 giorni dopo torna a ruggire e permette ai suoi di conquistare tre punti d’oro in ottica Champions ... tuttosport.com

