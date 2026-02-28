Lukaku salva il Napoli all’ultimo respiro contro il Verona fanalino di coda

Nel match tra Napoli e Verona, Lukaku ha deciso la partita all’ultimo minuto, segnando il gol decisivo che ha regalato la vittoria alla squadra napoletana. Il giocatore ha mostrato determinazione e ha contribuito in modo determinante alla conquista dei tre punti, facendo la differenza nel finale di gara. La sua presenza in campo si è fatta sentire fino al fischio finale.

Romelu Lukaku ha regalato ai tifosi del Napoli un momento di gioia e speranza, mettendo a segno il gol decisivo nella vittoria per 2-1 contro il Verona, attualmente ultimo in classifica. Questo gol, il primo della stagione per l'attaccante belga, non solo ha messo fine a un periodo di astinenza dal campo ma ha anche rappresentato un passo importante per la squadra nel suo obiettivo di contendere un posto nella Champions League. La partita si è svolta in un clima vibrante, con il Napoli che cercava di riprendersi da una serie di prestazioni altalenanti. Lukaku raccoglie il cross da sinistra di Giovane e gira di prima intenzione con precisione in porta. Verona, 28 febbraio 2026 - Dopo giorni di amarezza e polemiche per la sconfitta con l'Atalanta, figlia anche di qualche episodio discusso. Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ed è titolare dell'ingaggio (al netto) più pesante della rosa: 6 milioni più bonus, che quest'anno difficilmente raggiungerà. Il Napoli torna alla vittoria vincendo al Bentegodi: decide un gol di Lukaku in pieno recupero. In avvio sblocca Hojlund che dopo nemmeno 2' piazza di testa un preciso pallonetto all'angolino. Il Napoli vince 2-1 al 96esimo. Evitata una crisi molto pericolosa. La squadra è impaurita, sente di poter perdere la Champions.