Verona-Napoli Lukaku all' ultimo respiro fa gioire gli azzurri

Da sport.quotidiano.net 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona-Napoli si è conclusa con la rete decisiva di Lukaku negli ultimi istanti del match, regalando la vittoria agli azzurri. La partita si è giocata il 28 febbraio 2026 e si è disputata allo stadio di Verona. Dopo settimane di discussioni e delusioni legate alla sconfitta precedente contro l’Atalanta, il risultato ha portato punti importanti alla squadra napoletana.

Verona, 28 febbraio 2026 - Dopo giorni di amarezza e polemiche per la sconfitta con l'Atalanta, figlia anche di qualche episodio discusso (su tutti il gol annullato a Gutierrez per il precedente contatto tra Hojlund e Hien), il Napoli prova a girare subito pagina, ritrovando anche la vittoria in trasferta: il match del Bentegodi in effetti comincia come meglio non avrebbe potuto grazie alla girata vincente di testa di Hojlund dopo appena 2', un colpo pesantissimo inferto a un Verona ultimo in classifica e già praticamente spalle al muro. Per gli azzurri, al merito di averla sbloccata subito fa da contraltare il demerito di non aver... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

