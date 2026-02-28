Verona-Napoli Lukaku all' ultimo respiro fa gioire gli azzurri

Verona-Napoli si è conclusa con la rete decisiva di Lukaku negli ultimi istanti del match, regalando la vittoria agli azzurri. La partita si è giocata il 28 febbraio 2026 e si è disputata allo stadio di Verona. Dopo settimane di discussioni e delusioni legate alla sconfitta precedente contro l’Atalanta, il risultato ha portato punti importanti alla squadra napoletana.

Verona, 28 febbraio 2026 - Dopo giorni di amarezza e polemiche per la sconfitta con l'Atalanta, figlia anche di qualche episodio discusso (su tutti il gol annullato a Gutierrez per il precedente contatto tra Hojlund e Hien), il Napoli prova a girare subito pagina, ritrovando anche la vittoria in trasferta: il match del Bentegodi in effetti comincia come meglio non avrebbe potuto grazie alla girata vincente di testa di Hojlund dopo appena 2', un colpo pesantissimo inferto a un Verona ultimo in classifica e già praticamente spalle al muro. Per gli azzurri, al merito di averla sbloccata subito fa da contraltare il demerito di non aver... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verona-Napoli, Lukaku all'ultimo respiro fa gioire gli azzurri Leggi anche: Lukaku torna al gol: Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiro Napoli all'ultimo respiro: gli azzurri espugnano Marassi in una partita che sembrava stregataAl termine di 100 minuti rocamboleschi ed emozionanti, gli uomini di Conte riescono a strappare con le unghie e con i denti il successo in pieno... Approfondimenti e contenuti su Verona Napoli. Temi più discussi: Lukaku scalpita per Verona-Napoli: svelato il minutaggio che ha nelle gambe; Verona–Napoli, le formazioni ufficiali; Verona-Napoli: McTominay out, Anguissa c’è. De Bruyne verso il rientro; Napoli-Giugliano 4-0: gol di Lukaku, Anguissa fa sorridere Conte. Hellas Verona – Napoli 1-2 cronaca e highlights: Lukaku torna re e la vince al 96’! – VIDEOHellas Verona - Napoli 1-2 cronaca e highlights: il belga decide una gara complicatissima e riscrive la storia Champions. generationsport.it Lukaku torna al gol: Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiroNapoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiro: Lukaku segna il gol della vittoria e torna a gioire in campionato. ilnapolista.it Verona–Napoli 1-2: colpo nel recupero, decide Lukaku Il Napoli parte forte, colpisce subito con Højlund al 2’, viene ripreso da Akpa Akpro al 65’, ma non si arrende. Quando il pareggio sembrava scritto, arriva il guizzo nel recupero: Lukaku al 95’ firma il 2-1 e r - facebook.com facebook Inizia il secondo tempo di Verona-Napoli #VeronaNapoli 0-1 x.com