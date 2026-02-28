Lukaku torna al gol | Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiro

Nel match tra Verona e Napoli, terminato con il punteggio di 2-1, Romelu Lukaku ha segnato il suo primo gol stagionale. La partita si è conclusa negli ultimi istanti con il Napoli che ha ottenuto la vittoria e i tre punti. La squadra ospite è riuscita a ribaltare il risultato e a conquistare il successo sul campo avversario.

Lukaku raccoglie il cross da sinistra di Giovane e gira di prima intenzione con precisione in porta. L’attaccante esplode in una gioia travolgente, si toglie la maglia e corre verso la curva. Mg Napoli 23052025 - campionato di calcio serie A Napoli-Cagliari foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku Verona-Napoli finisce 1-2 e segna anche il ritorno al gol di Romelu Lukaku. Proprio all’ultimo respiro il Napoli conquista i tre punti. Su un corner battuto corto, Lukaku raccoglie il cross da sinistra di Giovane e gira di prima intenzione con precisione in porta. L’attaccante esplode in una gioia travolgente, si toglie la maglia e corre verso la curva: si vede chiaramente quanto desiderasse segnare e portare la vittoria alla sua squadra Santo Lukaku martire: il dio del calcio ha deciso così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku torna al gol: Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiro Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso Verona e Napoli, Lukaku al 96? regala la vittoria a Conte Leggi anche: Il Verona batte l’Atalanta e lascia la Fiorentina sola all’ultimo posto: Giovane fa gol e assist Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lukaku torna. Temi più discussi: Napoli, doppietta in amichevole per Lukaku. E Anguissa torna in campo dopo 4 mesi; Napoli-Giugliano 4-0: gol di Lukaku, Anguissa fa sorridere Conte; Conte ritrova i suoi leader: Anguissa ci sarà a Verona. E Lukaku si scalda con due gol; Lukaku ok nel test col Giugliano, sabato il derby di B. Lukaku torna al gol: Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiroNapoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiro: Lukaku segna il gol della vittoria e torna a gioire in campionato. ilnapolista.it Verona-Napoli 1-2, Lukaku la riprende nel finale e Conte prende i tre puntiÈ il giorno di Verona-Napoli, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, ancora in trasferte, sono chiamati a riscattare la sconfitta contro ... ilmattino.it Napoli, doppietta in amichevole per Lukaku. E Anguissa torna in campo dopo 4 mesi #SkySport #SkySerieA x.com Non solo il rigore sbagliato: la prestazione di Lukaku non ha convinto appieno Pensate abbia bisogno ancora di tempo per tornare in forma e tornare il vecchio Big Rom - facebook.com facebook