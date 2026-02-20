Sanremo 2026 Morgan non sarà sul palco con Chiello nella serata delle cover

Morgan ha deciso di non salire sul palco di Sanremo 2026 con Chiello durante la serata delle cover. La scelta deriva da una decisione personale e l’artista ha comunicato che il suo ruolo sarà solo dietro le quinte, evitando di partecipare alla performance in diretta. Questa scelta ha sorpreso alcuni fan, poiché nelle passate edizioni aveva spesso preso parte attivamente alle esibizioni. La serata continua senza la sua presenza in prima persona.

A pochi giorni dall'inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, una nota ufficiale annuncia a sorpresa un piccolo cambio di programma: Chiello, in gara con Ti penso sempre, nell'attesa serata della cover e dei duetti non salirà sul palco con Morgan, come inizialmente previsto, ma sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini. Ecco cosa è successo. Venti giorni dopo l'annuncio di Carlo Conti al Tg1, con Morgan previsto come ospite di Chiello per una cover di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, l'ufficio stampa del giovane cantautore ha comunicato oggi, venerdì 20 febbraio, l'improvviso cambio di programma: "Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

