Daniela Gazzano che ha scritto un libro con il battito delle ciglia Mia figlia mi chiese perché non ero come le altre mamme | ho voluto spiegarle ciò che mi era successo

Daniela Gazzano, mamma da vent’anni, ha scritto un libro ispirato dal battito delle ciglia, condividendo la sua storia con sincerità. Durante una cerimonia in Prefettura a Cuneo, ha ricevuto un riconoscimento speciale, testimonianza della forza e del coraggio che la caratterizzano. La sua capacità di comunicare con gli occhi e di raccontare senza parole è un esempio di resilienza e di profonda umanità.

© Vanityfair.it - Daniela Gazzano che ha scritto un libro con il battito delle ciglia, «Mia figlia mi chiese perché non ero come le altre mamme: ho voluto spiegarle ciò che mi era successo»

Una cerimonia in Prefettura a Cuneo per conferire l'onorificenza alla mamma da vent'anni «parla con gli occhi». Locked In Syndrome, questa è la condizione di Daniela Gazzano che è diventata Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

