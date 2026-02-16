Contrasto al lavoro nero e verifiche sulla sicurezza | cinque attività sospese

A Padova, i carabinieri del Nil hanno sospeso cinque attività dopo aver scoperto irregolarità sul lavoro e problemi di sicurezza. La causa è stata un’intensa operazione di controlli che ha coinvolto numerosi esercizi commerciali nel tentativo di contrastare lo sfruttamento dei dipendenti e garantire condizioni di lavoro più sicure. Durante le verifiche, sono emerse situazioni di lavoro nero e carenze nelle misure di sicurezza, portando alla sospensione delle attività coinvolte.

Nei primi quindici giorni di febbraio i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato diversi sopralluoghi tra Padova, Albignasego, Ponte San Nicolò, Abano e Piove di Sacco: sette persone denunciate In questa prima parte di febbraio i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Padova, nell'ambito di una vasta operazione di vigilanza su tutto il territorio provinciale, hanno intensificato le verifiche per il contrasto allo sfruttamento del lavoro e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attività, condotta in stretta sinergia con le stazioni carabinieri territorialmente competenti, ha interessato diversi comparti produttivi, dalla ristorazione alla riparazione di veicoli, nei comuni di Padova, Piove di Sacco, Abano Terme e Ponte San Nicolò.