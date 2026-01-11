Scoperte dieci persone irregolari. Lavoro nero durante le festività. Sei attività sospese e altre denunce.

Durante le festività, sono state individuate dieci persone impiegate senza regolare contratto, con sei attività sospese e diverse denunce nei confronti dei datori di lavoro. Le verifiche hanno portato anche a sanzioni amministrative per un totale di 100.000 euro, contribuendo a rafforzare il contrasto al lavoro nero e alla regolarizzazione del mercato del lavoro.

Dieci lavoratori irregolari, sei attività sospese, datori di lavori denunciati, oltre a sanzioni per 100mila euro. Si tratta del bilancio che è emerso al termine dei controlli effettuati, in occasione delle festività natalizie, ad opera dei carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Ferrara nei luoghi di lavoro del territorio. Nel dettaglio sono stati svolti servizi ispettivi nell’intera provincia, precisamente nei Comuni di Ferrara, Argenta, Portomaggiore, Comacchio e Cento, anche con la collaborazione dei militari delle compagnie carabinieri di Ferrara, Comacchio, Copparo, Cento e Portomaggiore, nei settori del commercio, pubblici esercizi, servizi alla persona, terziario e manufatturiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

