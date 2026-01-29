Coriano entro l' estate due progetti su pannolini e slip assorbenti lavabili

Il Comune di Coriano si prepara a lanciare due nuovi progetti prima dell’estate. L’obiettivo è aiutare le famiglie e le donne a ridurre i rifiuti, puntando su pannolini e slip assorbenti lavabili. L’amministrazione ha deciso di investire in queste soluzioni per rendere più sostenibile la vita di tutti i giorni.

Il Comune di Coriano avvia un nuovo progetto di sensibilizzazione ambientale e sociale dedicato alle famiglie e alle donne, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e promuovere l’utilizzo di prodotti riutilizzabili nella vita quotidiana. A seguito della partecipazione al bando per “l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti” messo a disposizione dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, il Comune di Coriano ha presentato due domande per due distinti progetti che sono stati finanziati.🔗 Leggi su Riminitoday.it

