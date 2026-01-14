Formigine cerca punti a Zola Predosa. La Pieve prova a fermare la capolista Medolla Sf.

Formigine cerca punti a Zola Predosa, mentre la Pieve tenta di fermare la capolista Medolla Sf. Stasera alle 20:30 si disputano i recuperi di Eccellenza e Promozione, rinviati il 6 gennaio a causa della neve, riproponendo incontri importanti per la classifica.

Eccellenza e Promozione giocano stasera (20,30) i recuperi della prima di ritorno saltata il 6 gennaio per la neve. Eccellenza. Con Corticella-Fiorenzuola posticipata al 211 alle 14,30, stasera si gioca solo Zola-Formigine: Cavalli non ha De Pietri e Mininno, nei bolognesi svincolato Negri ma ci sono i 4 nuovi Cavallini (difensore 2004 dall’Adriese), Manieri (punta 2002 dal Mezzolara), Cavazza (difensore 2004 dal Progresso) e Rinieri (punta 2003 dall’Osteria Grande). Classifica: Vianese 47, Nibbiano 45, Pontenurese 41, Fiorenzuola * 39, Agazzanese 38, Terre 33, Cdr, Brescello e Fidentina 30, Zola * e Arcetana 19, Rolo 18, Bobbiese 17, Fabbrico 15, Campagnola 13, Salso 12, Formigine * 11, Corticella * 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

