Omicidio dal commercialista a Livorno il delitto sarebbe scaturito da una lite sulla vendita di oro

Un agente di commercio di 56 anni è stato ucciso a Livorno con due coltellate in uno studio di commercialisti. L’omicidio sarebbe avvenuto durante una lite legata alla vendita di oro. Dopo il fatto, è stato arrestato Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia, che si è dato alla fuga immediatamente dopo il delitto.