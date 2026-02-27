Omicidio dal commercialista a Livorno il delitto sarebbe scaturito da una lite sulla vendita di oro
Un agente di commercio di 56 anni è stato ucciso a Livorno con due coltellate in uno studio di commercialisti. L’omicidio sarebbe avvenuto durante una lite legata alla vendita di oro. Dopo il fatto, è stato arrestato Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia, che si è dato alla fuga immediatamente dopo il delitto.
Francesco Lassi, agente di commercio di 56 anni, è stato ucciso con due coltellate in uno studio di commercialisti a Livorno; arrestato Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia, subito dopo la fuga. Sul luogo dell'omicidio sono state trovate una lamina d’oro e una scheggia dello stesso metallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Livorno, agente di commercio ucciso a coltellate in studio commercialista, arrestato un ex pentito 47enne: "omicidio dopo lite"La vittima si chiamava Francesco Lassi, agente di commercio accoltellato da un ex collaboratore di giustizia di nome Luigi Amirante.
