Omicidio in via Grande il procuratore | L' arma ancora non si trova Il movente? Sembra riconducibile a una trattativa per la vendita di oro

Un omicidio si è verificato in via Grande, dove ancora non è stata trovata l’arma del delitto. Il procuratore ha confermato che ci sono elementi sufficienti per procedere con un fermo di indiziato di delitto, anche se molti dettagli restano da chiarire. Il movente potrebbe essere legato a una trattativa di vendita di oro, come suggerisce il ritrovamento di una lamina d'oro sul luogo dell'omicidio.

"L'arma ancora non si trova, ma gli elementi per il fermo di indiziato di delitto sono evidenti. Il movente? Sembrerebbe una trattativa per la vendita di un quantitativo non ben definito di oro, avallata dal ritrovamento di una lamina d'oro sulla scena del crimine, ma su alcuni aspetti dobbiamo.