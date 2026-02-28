Lorient-Auxerre domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 si disputa il match tra Lorient e Auxerre, nel turno 24 di Ligue 1. Il Lorient, allenato da Pantaloni, gioca in casa, mentre l’Auxerre, che ha come allenatore l’ex Pelissier, si presenta come la squadra in difficoltà della giornata. Le formazioni e le quote sono state già annunciate e i pronostici sono stati svelati.

Turno numero 24 di Ligue1 che vede il Lorient di Pantaloni impegnato in casa contro il pericolante Auxerre dell'ex Pelissier. I merlus proseguono nella loro serie positiva con il pari di Nizza, un 3 a 3 che vale il trentaduesimo punto stagionale. Adesso sognare l'Europa è lecito con il quinto posto a soli 5 punti di distanza, e una squadra che continua a stupire dopo essere.