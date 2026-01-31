Tolosa-Auxerre domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati

Domenica 1 febbraio 2026 alle 17:15, il Tolosa si prepara ad affrontare in casa l’Auxerre, che occupa l’ultimo posto in classifica. Dopo una serie di risultati discreti, i padroni di casa sembrano aver deciso di puntare tutto sulla vittoria. L’Auxerre, invece, arriva con poche speranze di fare risultato, ma potrebbe comunque mettere in difficoltà il Tolosa. I tifosi sono curiosi di vedere se il team locale continuerà la sua crescita o se ci saranno sorprese.

Il Tolosa a questo punto sembra fare sul serio e in questo ventesimo turno è di scena in casa contro l’Auxerre ultimo in classifica. I Violets vengono dalla seconda vittoria consecutiva, avendo espugnato il campo del Brest con un comodo 0 a 2. Ottava vittoria stagionale e classifica che dice 29 punti, 3 in meno di un Lille quinto e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domenica pomeriggio alle 17:15, il Tolosa cerca una vittoria importante contro l’Auxerre, che è ultimo in classifica.

