Tolosa-Auxerre domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica pomeriggio alle 17:15, il Tolosa cerca una vittoria importante contro l’Auxerre, che è ultimo in classifica. La squadra di casa ha mostrato segnali di crescita e punta a mettere punti pesanti in classifica. L’Auxerre, invece, arriva senza molte speranze e con l’obiettivo di chiudere il prima possibile questa stagione difficile. I tifosi sono pronti a sostenere i loro, sperando in un risultato positivo.

Il Tolosa a questo punto sembra fare sul serio e in questo ventesimo turno è di scena in casa contro l'Auxerre ultimo in classifica. I Violets vengono dalla seconda vittoria consecutiva, avendo espugnato il campo del Brest con un comodo 0 a 2. Ottava vittoria stagionale e classifica che dice 29 punti, 3 in meno di un Lille quinto e.

