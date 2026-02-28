Lorenzo Berlusconi torna a salire sul ring a Genova, dopo aver già ottenuto una vittoria a Savona. Il giovane boxer, figlio di Pier, aveva esordito nel pugilato federale a dicembre, e ora si ripete in un nuovo match. La sfida si è svolta nella città ligure, confermando la sua presenza nel mondo del pugilato.

Seconda vittoria per Lorenzo Mattia Berlusconi nella grande boxe. Dopo l'esordio nel pugilato federale di dicembre a Savona, il giovane boxeur - figlio di Pier Silvio e nipote di Silvio - vince di nuovo a Genova, superando Simone Farinelli della Celano Boxe. L'incontro, fra Under 17 della categoria 55 kg, si è concluso dopo la prima ripresa per sospensione cautelare a causa dell'epistassi al naso avvertita da Farinelli. Per Berlusconi, un'altra conferma nella serata di pugilato organizzata da Cocolucho Boxing nella Sala Chiamata del Porto, in cui si sono sfidati talenti delle categorie Under 15, 17, 19 ed Elite, maschili e femminili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lorenzo Berlusconi concede il bis. Dopo il successo di Savona, si ripete a Genova

