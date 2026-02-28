Boxe Lorenzo Berlusconi concede il bis dopo l' esordio | vittoria a Genova

Lorenzo Mattia Berlusconi ha conquistato la sua seconda vittoria nella boxe, questa volta a Genova, dove ha superato Simone Farinelli della Celano Boxe. Si tratta del secondo risultato positivo per il giovane pugile nel pugilato federale, dopo aver esordito a dicembre a Savona. La sua performance ha confermato il suo progresso nel settore.

Seconda vittoria per Lorenzo Mattia Berlusconi nella grande boxe. Dopo l'esordio nel pugilato federale di dicembre a Savona, il giovane pugile vince di nuovo a Genova, superando Simone Farinelli della Celano Boxe. L'incontro, fra Under 17 della categoria 55 kg, si è concluso dopo due riprese per sospensione cautelare a causa dell'epistassi al naso avvertita da Farinelli. Per Berlusconi, un'altra conferma nella serata di pugilato organizzata da Cocolucho Boxing nella Sala Chiamata del Porto, in cui si sono sfidati talenti delle categorie Under 15, 17, 19 ed Elite, maschili e femminili. Sotto gli occhi di papà Pier Silvio, presente in tribuna, il 15enne sul ring ha dimostrato buona personalità e gestione fin dal primo round, prima degli affondi decisivi della seconda ripresa.