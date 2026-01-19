Tour Down Under 2026 femminile | Ruegg si prende l’ultima tappa e si concede il bis top 20 per Viglia e Magnaldi

Il Tour Down Under femminile 2026 si è concluso con la vittoria di Noemi Rüegg, che ha conquistato l’ultima tappa per il secondo anno consecutivo. La gara ha visto anche buone prestazioni di Viglia e Magnaldi, entrambe tra le prime venti. La competizione si è confermata come un importante appuntamento del calendario ciclistico internazionale, offrendo una panoramica delle atlete più competitive della stagione.

Ancora lei: Noemi Rüegg ha vinto per il secondo anno di seguito il Tour Down Under femminile, competizione di ciclismo su strada conclusa quest’oggi. Nello specifico la corridora svizzera si è imposta nella terza ed ultima tappa della corsa dopo un percorso di 125.5 km con partenza a Norwood ed arrivo a Campbelltown. L’atleta in forza al Team EF Education-Oatly ha confezionato il successo attaccando nell’ostica vetta del Corkscrew, e resistendo nella discesa verso il traguardo agli attacchi delle altre contendenti arruolate tra le file dell’UAE ADQ: stiamo parlando di Mavi Garcia, Paula Blasi e Dominika Wlodarczyk. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ally Wollaston si conferma vincitrice del Tour Down Under femminile 2026, ottenendo la seconda vittoria in volata consecutiva. La ciclista neozelandese della FDJ United – SUEZ ha prevalso nella tappa di 130,7 chilometri da Willunga a Paracombe, consolidando la leadership generale grazie agli abbuoni. La gara si conferma un momento importante nel calendario del ciclismo femminile australiano, con un percorso che premia le sprinter di classe.

Nella partita tra Pietracuta e Ars et Labor Ferrara, la squadra ospite si impone con un risultato di 2-1, interrompendo la serie di vittorie del Pietracuta. La partita si è svolta con equilibri sostanziali, ma alla fine la determinazione della Spal ha fatto la differenza. Il risultato permette alla Spal di accedere alla semifinale, lasciando il Pietracuta fuori dalla competizione. Il Pietracuta non concede il bis. La Spal si prende la semifinale.

