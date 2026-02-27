Mogol da Sanremo a Roma con un elisoccorso dei Vigili del fuoco è polemica Ma Piantedosi | Lui è un monumento nazionale

Un cantante famoso è stato trasportato con un elisoccorso dei Vigili del fuoco da Sanremo a Roma. La notizia ha generato discussioni tra le forze politiche, mentre il ministro dell’interno ha definito il cantante un monumento nazionale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, creando un nuovo fronte di polemiche tra maggioranza e opposizione, senza coinvolgere questioni legislative o di riforme.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Nuovo scontro politico tra maggioranza e opposizione, ma questa volta non c'entrano la legge elettorale o la riforma della giustizia. A scatenare il caso è invece Mogol. Il paroliere e produttore ieri sera è salito sul palco di Sanremo 2026 per ricevere il premio alla carriera, ma poi per rientrare a Roma dove oggi avrebbe dovuto ricevere un'altra onorificenza si è servito di un elicottero dei Vigili del fuoco, uno di quelli solitamente utilizzato per i soccorsi e le emergenze. A rivelarlo è Il Fatto Quotidiano, secondo cui per Lucio Rapetti (questo il vero nome di Mogol) e la moglie Daniela Gimmelli sarebbe stato autorizzato un volo a bordo di un AW139 dei pompieri, un mezzo comunemente definito 'elisoccorso'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

