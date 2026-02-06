Al via in Oman i colloqui Usa-Iran sul nucleare | cosa c’è sul tavolo

Gli Stati Uniti e l’Iran si incontrano di nuovo in Oman per negoziare sul nucleare. È il primo confronto dal giugno 2025, quando Israele attaccò la Repubblica Islamica e scatenò una guerra di 12 giorni con raid aerei reciproci, coinvolgendo anche gli americani. Ora, i due paesi cercano di evitare che la situazione finisca di nuovo fuori controllo.

Stati Uniti e Iran tornano a confrontarsi in Oman, per i primi negoziati da giugno 2025, quando Israele lanciò attacchi contro la Repubblica Islamica che scatenarono una guerra di 12 giorni segnata da raid aerei reciproci, a cui si unirono anche gli americani, questa volta nel tentativo di scongiurare un altro conflitto. Sul tavolo c’è il programma nucleare iraniano. In vista dell’incontro di Muscat, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi – che guida la delegazione di Teheran – ha avvertito: «Siamo pronti a difenderci da qualsiasi richiesta eccessiva o avventurismo Usa». Non è ancora chiaro se le due parti siano d’accordo su cosa sono disposte a negoziare: cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

