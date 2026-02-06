Usa-Iran conclusi i colloqui sul nucleare in Oman Teheran Buon inizio Ma l’ambasciata agli americani | Via dal paese

Le trattative sul nucleare tra Usa e Iran si sono concluse in Oman con un “buon inizio”. Teheran ha accolto con cautela, ma ha anche lanciato un avvertimento agli americani: “Via dal paese”. Sul tavolo, i mediatori regionali hanno presentato una proposta in cinque punti, che include la rinuncia all’arricchimento dell’uranio per tre anni e la gestione delle scorte in un terzo paese. Ora si attende una risposta concreta da entrambe le parti.

Sul tavolo i mediatori regionali, i delegati dell’ Oman, avevano messo una proposta quadro in 5 punti, che prevede tra le altre cose la rinuncia all’ arricchimento dell’uranio per 3 anni da parte di Teheran e la gestione delle sue scorte in un paese terzo. In cambio di un patto di non aggressione con gli Stati Uniti. “Il negoziato indiretto sul nucleare tra Teheran e Washington a Muscat si è concluso venerdì pomeriggio, con il ritorno delle delegazioni nelle rispettive capitali”, ha riferito Islamic Republic of Iran Broadcasting, l’emittente radiotelevisiva di Stato iraniana, aggiungendo che il negoziato “potrebbe continuare nei prossimi giorni “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

