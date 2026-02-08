Milano-Cortina ecco il primo oro italiano | Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità

Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina importante per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Con una gara perfetta nei 3000 metri di pattinaggio velocità, l’atleta ha portato a casa il primo oro azzurro. La sua vittoria ha fatto esplodere di gioia il pubblico, mentre lei ha festeggiato con emozione sul ghiaccio. È un risultato che rimarrà nella storia dello sport italiano.

L’azzurra Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, un trionfo storico per l’Italia e un momento di pura emozione che ha segnato la giornata di sabato 7 febbraio 2026. La vittoria, arrivata nel giorno del suo 35° compleanno, non solo ha regalato all’Italia il primo oro nel pattinaggio di velocità femminile nella sua storia olimpica, ma ha anche infranto il record olimpico della specialità. Un’impresa che ha riempito di gioia l’intera nazione e che ha visto la pattinatrice romana correre verso il figlio per un abbraccio liberatorio, un’immagine che ha immediatamente fatto il giro del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità a Milano-Cortina, proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno.

