Thuram Juventus | decisione presa da parte del club in vista di gennaio Rivelato il futuro del centrocampista ormai non ci sono più dubbi
Thuram Juventus: è stata presa questa decisione da parte del club bianconero sul futuro del centrocampista francese. I dettagli. Con l’apertura della finestra invernale di calciomercato ormai alle porte, la Juventus ha deciso di alzare una barricata invalicabile intorno ai suoi gioielli più preziosi. Al centro delle voci delle ultime settimane c’è Khephren Thuram: il centrocampista francese è stato oggetto di forti rumors che lo volevano lontano da Torino. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Fabrizio Romano. Il noto esperto di mercato, attraverso il suo canale YouTube, ha svelato la posizione ufficiale del club bianconero, spegnendo — almeno per l’immediato — le speranze delle pretendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
