Lo youtuber ' Cicalone' pestato a Roma 4 arresti

A Roma, quattro persone sono state arrestate dopo aver aggredito lo youtuber noto come 'Cicalone' durante una ripresa video. Gli aggressori hanno colpito con calci e pugni Simone Ruzzi e hanno aggredito anche due guardie giurate intervenute per fermarli. La scena è stata trasmessa in diretta, mostrando l’intervento violento.

AGI - Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni lo youtuber Simone Ruzzi, detto 'Cicalone', e aggredendo due guardie particolari giurate intervenute per fermarli. La polizia ha chiuso il cerchio sull'episodio, indagando quattro cittadini romeni, destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma. Il provvedimento è il frutto di una indagine nata dopo che lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana Linea A Ottaviano c'era stato il pestaggio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della PolMetro, intervenuti dopo una...