Trump nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema | Non mi fermo

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nuovi dazi commerciali, accusando la Corte Suprema di aver bloccato le sue decisioni e sostenendo che la sentenza sia stata influenzata da poteri stranieri. In conferenza stampa, ha dichiarato che continuerà con le sue politiche, aggiungendo di voler aumentare i profitti delle aziende nazionali. Il suo atteggiamento ha suscitato reazioni contrastanti tra gli analisti economici, mentre la questione si fa sempre più complessa. La prossima mossa del governo si attende a breve.

(Adnkronos) – “Andiamo avanti, faremo ancora più soldi. La sentenza è vergognosa, la Corte sia stata influenzata da interessi stranieri”. Donald Trump incassa la bocciatura dei suoi dazi, critica i giudici della Corte Suprema che hanno affossato le misure e annuncia nuovi provvedimenti per portare avanti la politica basata sulle tariffe. “A partire da subito, tutti i dazi legati alla sicurezza nazionale ai sensi della Sezione 232” del Trade Expansion Act del 1962 “e tutti i dazi esistenti della Sezione 301 rimangono pienamente in vigore e applicabili. Oggi firmo un ordine per imporre un dazio globale del 10% ai sensi della Sezione 122” del Trade Act del 1974 “oltre ai normali dazi già in vigore”, dice Trump in conferenza stampa annunciando provvedimenti che si fonderanno su differenti basi giuridiche rispetto a quelle utilizzate lo scorso anno.🔗 Leggi su Ildifforme.it

