Lo stabilicum e la democratura dei partiti

In un sistema democratico, il ruolo principale di un sistema elettorale è di convertire i voti degli elettori in seggi parlamentari, determinando così la formazione del governo e dell'opposizione. Questo processo coinvolge direttamente i cittadini che esercitano il loro diritto di voto, mentre i seggi assegnati rappresentano le scelte espresse agli urne. La relazione tra voto e rappresentanza è al centro di questa dinamica.

La bozza della nuova legge propone la cancellazione dei collegi uninominali introdotti con il Rosatellum a favore di un sistema proporzionale La funzione di un sistema elettorale è quella di trasformare i voti dei cittadini in seggi parlamentari e i seggi in governoopposizione. Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale nel 1993, gli elettori potevano scegliere personalmente fino a tre candidati della lista proposta dai partiti. Il Mattarellum, in vigore dal 1993 al 2005, introduceva un meccanismo misto: tre quarti dei seggi erano assegnati con un sistema maggioritario nei collegi uninominali a turno unico – gli elettori sceglievano direttamente il candidato – mentre il restante quarto veniva distribuito proporzionalmente e indicato dai partiti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La legge elettorale? E' costituzionale. Parla Rossi, il deputato di FdI che ha scritto lo StabilicumIl capo del dipartimento elettorale di FdI che ha ideato la proposta di nuovo sistema di voto la difende: E' un proporzionale puro con un premio congruo e proporzionato, come chiesto dalla Corte Cost ... ilfoglio.it

Legge elettorale, lo Stabilicum di Meloni assomiglia all'Italicum di Renzi? Le (molte) affinità e qualche divergenzaOggi come allora, entrambi i sistemi puntano su un proporzionale puro. Lo Stabilicum, però, si applica a entrambe le Camere, mentre l’Italicum era destinato solo a Montecitorio, in quanto i disegni ... corriere.it

«Si chiama Stabilicum la nuova legge elettorale, un sistema proporzionale con premio di maggioranza. » Giornalista pubblicista, mi occupo principalmente di politica e geopolitica, ma mi interessa anche di temi economici e ambientali.

La legge elettorale è solo l'ultimo tassello di un puzzle normativo composto da premierato, autonomia differenziata e riforma della magistratura. Lo Stabilicum - ammesso che regga ai dubbi di costituzionalità - completa il disegno. Quale sia il disegno, mi pare x.com