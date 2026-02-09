Nel pieno della campagna referendaria, i partiti si trovano a fare i conti con uno scandalo che rischia di infiammare ulteriormente il dibattito pubblico. Un video rilanciato dal Partito democratico mostra membri di estrema destra che fanno il saluto romano e sostengono la riforma del governo Meloni. La scena ha scatenato polemiche e accuse di scaricabarile tra le forze politiche, lasciando i cittadini a chiedersi quanto tutto questo influisca sulla credibilità delle istituzioni.

Lo scandalo che ha suscitato il video rilanciato dal Partito democratico, dove si vede un’adunata di estrema destra che fa il saluto romano con lo slogan “ CasaPound annuncia il sostegno alla riforma del governo Meloni. Loro votano Sì “, fa il paio con quello provocato dal Comitato “ Sì Riforma ” con l’immagine dei black bloc che pestano il poliziotto nei recenti disordini di Torino e la scritta “Loro votano No “. Bastano queste due immagini contrapposte per insinuare forti dubbi sull’opportunità di portare a referendum un quesito di difficile comprensione per il cittadino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Partito Democratico (@partitodemocratico) Come fare presa sull’opinione pubblica disinformata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum, la resa dei partiti alla propaganda e lo scaricabarile sui cittadini

Approfondimenti su CasaPound Referendum

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente Mattarella ha ripercorso i trent’anni della Repubblica italiana, sottolineando le sfide affrontate e i progressi compiuti.

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha parlato alla Camera sull’evento di sabato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su CasaPound Referendum

Argomenti discussi: Referendum 2026. Elettori temporaneamente residenti all’estero; Referendum del 22 e 23 marzo 2026, voto per corrispondenza per gli elettori temporaneamente all’estero; Ezio Mauro: Referendum ha preso la piega di una resa dei conti del governo contro la magistratura; Referendum Costituzionale: tra norma vigente e riforma.

Referendum, quesito integrato ma la data non cambia: si vota il 22 e 23 marzoTanto tuonò che non piovve. E così l’entusiasmo del comitato per il No, che dopo la sentenza della Cassazione si era spinto a ... iltempo.it

Referendum Giustizia: confermata la data, cambia il quesito tra polemiche e reazioniIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sentito al telefono la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ha dato il via libera al nuovo decreto sul referendum con il quesito riformulato. tg.la7.it

Giustizia e politica. Clima da resa dei conti, alla vigilia di un referendum tra i più importanti degli ultimi trent’anni. Confermare o bocciare la riforma costituzionale a firma Meloni-Nordio La posta in gioco è alta. Il testo non si limita a separare le carriere tra giudi facebook