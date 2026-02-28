Lo sfogo di Alessandro Gassman | Morandi sul palco? Le regole non valgono per tutti

L’attore ha pubblicato un messaggio sui social, poi cancellato, in cui criticava l’organizzazione di un evento musicale. Nella sua dichiarazione, ha affermato che un artista sul palco, riferendosi a Morandi, non sarebbe stato soggetto alle stesse regole degli altri. La sua critica si rivolgeva alle disparità di trattamento durante la manifestazione. La pubblicazione ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico e i partecipanti.

Non può esistere un Festival di Sanremo senza polemiche, e quest'anno l'ultima è stata fornita niente meno che da Alessandro Gassman, che ha parlato delle (presunte) irregolarità nel rispetto del regolamento interno. L'attore romano non si è risparmiato in uno sfogo social - poi rimosso - contro quella che ritiene una palese disparità di trattamento nella gestione degli ospiti. Al centro della bufera c'è il presunto divieto che impedirebbe ai parenti dei cantanti in gara di salire sul palco dell'Ariston, una regola che, a quanto pare, non sarebbe stata applicata in modo uniforme, innescando una polemica che promette di tenere banco nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Alessandro Gassmann, lo sfogo dopo Morandi sul palco: "Mi rode il c**o"(Adnkronos) – Alessandro Gassmann vede Gianni Morandi a Sanremo 2026 e si scaglia contro le regole "non uguali per tutti" al Festival.

