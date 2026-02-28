Lo scontro tra Amodei e Hegseth riguarda i principi fondamentali dell’intelligenza artificiale. La discussione si svolge attraverso un comunicato che presenta le posizioni di entrambe le parti senza approfondimenti o analisi. Dar, definito neurodivergente, esprime le proprie intenzioni, che risultano difficili da interpretare razionalmente. La disputa si concentra su aspetti tecnici e teorici legati ai modelli e agli obiettivi dell’AI.

Una pagina di comunicato, dritto al punto. Le intenzioni di un neurodivergente non sono sempre facili da spiegare razionalmente, ma quelle di Dario Amodei sembrano non solo ambire a costruire un halo effect intorno al brand di Anthropic, ma a costruire delle vere linee guida etiche intoccabili intorno agli sviluppi dell’AI di oggi e domani. La lettera del ceo dell’azienda che pare destinata a soppiantare OpenAI come guida dello sviluppo degli LLM mondiali è uno schiaffo in faccia apertissimo al dipartimento della Difesa – pardon, della Guerra – trumpiano. Nel riconfermare le priorità di Anthropic, Amodei accusa infatti Washington di trascurare aspetti che rischiano di essere esiziali già oggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo scontro fra Amodei e Hegseth è ormai sui fondamenti dell’AI

