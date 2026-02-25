Amodei da Hegseth e Musk contro misAnthropic L’AI in fase sicurezza nazionale

Amodei ha criticato pubblicamente Anthropic per le sue pratiche di sicurezza nell’intelligenza artificiale, a causa delle preoccupazioni crescenti sulla gestione dei rischi tecnologici. La discussione si concentra sulla responsabilità delle aziende nel garantire la sicurezza delle nuove tecnologie, soprattutto in un momento di forte attenzione da parte delle autorità. La polemica si accende mentre le aziende competono per definire gli standard di sicurezza nel settore.

Anthropic detta tempi, lessico e tono della fase attuale dell'Ai. E ora accusa tre laboratori cinesi di aver condotto campagne su scala industriale per distillare capacità di Claude dentro i proprio modelli. Anche la tecnica è legittima, va fatta dentro i limiti e le regole lecite Le dimissioni da Anthropic del capo della sicurezza e il dilemma: fare bene o fare veloci? Anthropic conferma di essere l’azienda del momento, nel bene e nel male. Lo è perché detta temi, lessico e tono della fase attuale dell’AI, e lo è anche perché finisce al centro di una pressione incrociata che arriva insieme dal fronte geopolitico, da quello competitivo e da quello politico-militare americano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Pentagono contro Anthropic: il Ceo Amodei convocato da Hegseth dopo il caso Venezuela. Cosa rischia la startup che vuole una AI “etica”Il Pentagono ha convocato il CEO di Anthropic, l’azienda di intelligenza artificiale fondata dai fratelli Amodei, in seguito all’operazione statunitense in Venezuela.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha convocato domani mattina al Pentagono il CEO di Anthropic Dario Amodei per quello che, secondo alcune fonti, potrebbe essere un incontro decisivo sui termini dell'uso militare del modello Claude di Anthropic. x.com