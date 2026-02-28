LIVE Trento-Perugia Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | 5-11 Ottimo avvio degli umbri

Inizia la partita tra Trento e Perugia nella Supercoppa Italiana di volley 2026, con gli umbri che si portano subito avanti 5-11. La diretta è aggiornata in tempo reale e si può seguire anche la semifinale tra Civitanova e Verona, prevista dalle 18. La sfida tra le due squadre prosegue con un ritmo intenso e senza interruzioni.

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18.00 3-7 Muro del solito Plotnytskyi a disinnescare il contrattacco di Trento. 0-3 Gran difesa degli umbri e contrattacco non banale in giravolta di Plotnitskyi. 15:31 Faure, Lavia, Flavio, Torwie, Ramon, Sbertoli: la risposta di Trento. 15:30 Ben Tara, Semeniuk, Crosato, Russo, Plotnitskyi, Giannelli, questo lo starting six di Perugia. 15:28 Alza bandiera bianca anche Loser. Assenza importante anche tra gli umbri. Completato il riscaldamento prepartita. Squadre che ricevono l'applauso del numerosissimo pubblico presente. 15:25 Assenza pesantissima in casa Trento con Michieletto ai box per un infortunio. A Trieste va in scena una Final Four di Supercoppa dal sapore speciale. Perché si gioca ad una settimana di distanza dall'inizio dei playoff e con le squadre già rodate. La prima delle due semifinali è una grande classica del volley italiano: Sir-Trento.