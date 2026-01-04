LIVE Perugia-Milano 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri si prendono il primo set!

Segui in tempo reale la partita di Superlega volley 2026 tra Perugia e Milano, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le principali azioni. Attualmente, Perugia si è aggiudicato il primo set con un punteggio di 1-0. Per rimanere aggiornato su tutte le fasi della partita, clicca sul link e consulta la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-9 Recine porta il punteggio in èarità con una diagonale strettissima! 9-8 Ancora primo tempo di Russo! 8-8 Muro fuori di Perugia, stavolta fortunato Reggers. La palla finisce fuori di pochissimo. 8-7 Russo con un primo tempo molto potente! 7-7 E’ una lotta fra i due opposti adesso! Sale di colpi anche Reggers che segna il punto con un potente diagonale! 7-6 Ben Tara! Non sbaglia più il tunisino nel secondo set! 6-6 Bel colpo in parallela del giovane Ichino da posto 4. 6-5 Errore fotocopia di Reggers, anche lui spedisce la battuta a rete. 5-5 Sbaglia in battuta Semeniuk. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Milano 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si prendono il primo set! Leggi anche: LIVE Perugia-Milano, Superlega volley 2026 in DIRETTA: sfida che nasconde insidie per gli umbri Leggi anche: LIVE Perugia-Milano 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 12-11 gli umbri ricuciono dopo lo strappo degli ospiti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano in Diretta Streaming | IT; LIVE Perugia-Milano, Superlega volley 2026 in DIRETTA: sfida che nasconde insidie per gli umbri; Royal Cups Race Night 1 in Diretta Streaming | IT. LIVE Perugia-Milano 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 12-11 gli umbri ricuciono dopo lo strappo degli ospiti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22- oasport.it Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Dopo la qualificazione in Coppa Italia i Block Devils si rituffano in campionato per restare in vetta. perugiatoday.it

La Sir Perugia fatica ma batte Milano (3-1) e resta sola al comando - Fatica non poco, ma vince e si prende tre punti pesantissimi la Sir Susa Vim Perugia che ieri ha battuto 3- ilmessaggero.it

GAME DAY - EPISODIO 14 | SuperLega Sir Susa Scai Perugia Allianz Milano Domenica 4 gennaio – 16:00 Pala Barton Energy, Perugia (PG) Live su DAZN e VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #Volleyball #PerugiaMil x.com

#SerieA1Tigotà Milano apre il 2026 con tre punti, Perugia a secco: Cuneo vince in tre set Le meneghine superano Macerata con Akimova, Piva, Kurtagic, Diop piega le umbre che restano penultime Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://w - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.