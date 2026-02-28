LIVE Skicross Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA | esce anche Deromedis non ci sono azzurri in semifinale

Da oasport.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Coppa del Mondo di skicross a Kopaonik, in Serbia, è stata disputata la prima semifinale con atleti come Naeslund, Schmidt e le due svizzere Lack e Zippert. Durante la gara, anche Deromedis è uscito dalla competizione e al momento non ci sono atleti italiani qualificati per la finale. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

11.04 Naeslund chiude in testa, con Lack che va con lei in Big Final. Come l’Italia, anche il Canada non potrà giocarsi le posizione importanti nella competizione femminile. 11.03 Ovviamente è la svedese che va avanti a tutte, con Lack vuole gestire la seconda posizione. 11.02 Inizia subito la prima semifinale con Naeslund, Schmidt e le due svizzere Lack e Zippert. 11.01 Finale apertissimo con Melvin Tchikanovorian che si mette davanti a Furuno. Niente da fare per Terence che deve salutare la competizione. 10.59 Quarta e ultima batteria con Mobaerg, Furuno e i cugini Tchiknavorian. 10.58 Alla fine vince Duplessis che ha chiuso un grande sorpasso su Fischer. 🔗 Leggi su Oasport.it

live skicross coppa del mondo kopaonik 2026 in diretta esce anche deromedis non ci sono azzurri in semifinale
© Oasport.it - LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: esce anche Deromedis, non ci sono azzurri in semifinale

Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: caduta per Galli! Al via i quarti maschili con Deromedis a caccia della semifinale

Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis ai quarti di finale, Jole Galli cerca la semifinale femminile

Contenuti e approfondimenti su Coppa del Mondo.

Temi più discussi: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli si fermano in semifinale; LIVE! Deromedis e Tomasoni oro e argento! SURREALE ITALIA!; Giorno 15, Sessione 2 | Ski cross femminile (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinale.

live skicross coppa delLIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli in cerca di riscatto dopo Gara 1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della fase finale della ... oasport.it

live skicross coppa delLIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli si fermano in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Finisce qui, con nessuno che per fortuna si è fatto male. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.