LIVE Skicross Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA | esce anche Deromedis non ci sono azzurri in semifinale

Durante la Coppa del Mondo di skicross a Kopaonik, in Serbia, è stata disputata la prima semifinale con atleti come Naeslund, Schmidt e le due svizzere Lack e Zippert. Durante la gara, anche Deromedis è uscito dalla competizione e al momento non ci sono atleti italiani qualificati per la finale. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.