LIVE Skicross Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA | esce anche Deromedis non ci sono azzurri in semifinale
Durante la Coppa del Mondo di skicross a Kopaonik, in Serbia, è stata disputata la prima semifinale con atleti come Naeslund, Schmidt e le due svizzere Lack e Zippert. Durante la gara, anche Deromedis è uscito dalla competizione e al momento non ci sono atleti italiani qualificati per la finale. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
11.04 Naeslund chiude in testa, con Lack che va con lei in Big Final. Come l’Italia, anche il Canada non potrà giocarsi le posizione importanti nella competizione femminile. 11.03 Ovviamente è la svedese che va avanti a tutte, con Lack vuole gestire la seconda posizione. 11.02 Inizia subito la prima semifinale con Naeslund, Schmidt e le due svizzere Lack e Zippert. 11.01 Finale apertissimo con Melvin Tchikanovorian che si mette davanti a Furuno. Niente da fare per Terence che deve salutare la competizione. 10.59 Quarta e ultima batteria con Mobaerg, Furuno e i cugini Tchiknavorian. 10.58 Alla fine vince Duplessis che ha chiuso un grande sorpasso su Fischer. 🔗 Leggi su Oasport.it
Temi più discussi: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli si fermano in semifinale; LIVE! Deromedis e Tomasoni oro e argento! SURREALE ITALIA!; Giorno 15, Sessione 2 | Ski cross femminile (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinale.
