LIVE Skicross Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA | iniziano gli ottavi maschili attesa per Deromedis

Alle 10.31 si sono aperti gli ottavi maschili di skicross nella tappa di Kopaonik della Coppa del Mondo 2026. La penultima batteria si svolge con tre concorrenti, dopo che il tedesco Hronek, che aveva vinto ieri, ha deciso di non partecipare alla prova odierna per riposarsi. La competizione prosegue con l’attesa per l’italiano Deromedis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Penultima batteria a tre, anche questa, dopo il forfait del tedesco Hronek (10) che ha deciso di riposarsi dopo aver ottenuto ieri la prima vittoria in Coppa del Mondo. In settima frazione ci sono il francese Tchiknavorian (7), il giapponese Furuno (23) e il canadese Rowell (26). 10.30 Vince il tedesco, con Duplessis che accede con lui ai quarti di finale. I due svizzero lottano troppo tra di loro perdendo terreno, e vengono eliminati. 10.29 Fischer si mette davanti a tutti, con Regez che lo segue e si difende dal connazionale Martin. Duplessis ne può approfittare. 10.28 Sesta batteria con ben due svizzeri: parliamo di Regez (6) e Martin (11), i quali affronteranno il francese Duplessis-Kergomard (22) e il tedesco Fischer (27). 🔗 Leggi su Oasport.it

