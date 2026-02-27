LIVE Skicross Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA | iniziano gli ottavi maschili Deromedis e Franzoni cercano gli ottavi

In diretta dalla Coppa del Mondo di skicross a Kapaonik, gli ottavi maschili sono iniziati e tra i favoriti ci sono Deromedis e Franzoni che cercano di qualificarsi. Alle 12.01, Howden parte con grande slancio, mentre Schmidt e Regez si sfidano per la seconda posizione. La competizione continua con i corridori impegnati a conquistare un passaggio agli ottavi.

12.04 CADONO KLUFTS E NILSSON! Non sembrano esserci state irregolarità, con Mahler e Bachsleitner che volano indisturbati ai quarti di finale. 12.03 Seconda batteria con il tedesco Bachsleitner (8), il francese Klufts (9), lo svedese Nilsson (24), il canadese Mahler (25). 12.02 Velocissimo Howden, che chiude in testa, mentre Regez passa da secondo, al photofinish, su Schimdt: non riesce la doppietta al Canada. Niente da fare per Gunsch che saluta la competizione. 12.01 Howden parte fortissimo, con Schimdt e Regez che battagliano per la seconda posizione. Arretrato l’azzurro. 11.58 Ci siamo, sta per partire la gara con la prima batteria. I primi due passano al turno successivo, gli ultimi saluteranno la competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

