Alle 10.00 si apre la sessione degli ottavi maschili della Coppa del Mondo di skicross a Kopaonik 2026. Tra i partecipanti, c’è anche Simone Deromedis, che cerca di ottenere un risultato positivo dopo le precedenti competizioni. La gara si svolge in diretta e gli spettatori possono seguire gli eventi in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata. L’attenzione è tutta rivolta a questa fase della competizione.

10.05 Simone è in terza batteria, mentre Gunsch è in quarta: i due azzurri rischiano, speriamo, di affrontarsi nella seconda batteria dei quarti di finale. 10.03 Deromedis cerca riscatto rispetto alla gara di ieri che lo ha visto solo all’ottavo posto. L’azzurro oggi punterà ad essere il vero protagonista della gara, cercando di centrare la Big Final. 10.00 La gara inizierà, come sempre, dagli ottavi maschili. L’Italia sarà rappresentata Simone Deromedis, campione olimpico a Milano Cortina alla ricerca dell’ottava vittoria in CdM, e Yanick Gunsch. 9.55 Buongiorno amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio della fase finale della Coppa del Mondo di skicross. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio degli ottavi maschili, Simone Deromedis per il riscatto

Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio degli ottavi maschili, Deromedis vuole la vittoria

LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Simone Deromedis per il riscattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della fase finale della...

Una selezione di notizie su Coppa del Mondo.

Temi più discussi: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli si fermano in semifinale; LIVE! Deromedis e Tomasoni oro e argento! SURREALE ITALIA!; Giorno 15, Sessione 2 | Ski cross femminile (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinale.

LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli in cerca di riscatto dopo Gara 1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della fase finale della ... oasport.it

LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli si fermano in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Finisce qui, con nessuno che per fortuna si è fatto male. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e ... oasport.it

La Coppa del Mondo di Sci Alpino riparte con lo splendido terzo posto di #SofiaGoggia. Nella discesa di Soldeu, Sofia torna così sul podio dopo il bronzo olimpico di Milano Cortina. Per la nostra campionessa bergamasca è il 67° podio in carriera in Copp - facebook.com facebook

Su DAZN tutta la Coppa del Mondo FIFA 2026. Azzi: “traguardo storico” x.com