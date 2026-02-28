LIVE Skicross Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA | Deromedis e Galli in cerca di riscatto dopo Gara 1

Oggi si svolge la seconda giornata di gara della Coppa del Mondo di skicross a Kopaonik, con i concorrenti che affrontano le batterie eliminatorie. Dopo la prima manche, alcuni atleti cercano di migliorare i risultati ottenuti, mentre altri si preparano a passare il turno. La competizione prosegue sotto gli occhi di pubblico e media, con aggiornamenti in tempo reale sulla prestazione dei partecipanti.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della fase finale della Coppa del Mondo di skicross con la pista di Kopaonik che per la seconda giornata di fila ospiterà gli sciatori e le sciatrici freestyle di tutto il mondo pronti a giocarsi punti importanti per la classifica della competizione Nella gara maschile, l'Italia sarà rappresentata da Simone Deromedis, fresca medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e da Yanick Gunsch, con Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni che non sono riusciti a qualificarsi, dopo aver presenziato in Gara 1. Deromedis, che gareggerà con la ventunesima pettorina, cerca riscatto dopo un ottavo posto incolore che non lo ha visto protagonista nelle finali di ieri vinte dal tedesco Tim Hronek.

