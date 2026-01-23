Segui in diretta il Team Sprint dello Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti sulle squadre italiane. Scopri se Barp e Pellegrino riusciranno a raggiungere il podio e quali sono le prestazioni delle rappresentative nazionali. Rimani informato con aggiornamenti puntuali e obiettivi delle squadre italiane durante questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:10 Obiettivo 44 per l’Italia, che già ha piazzato entrambe le compagini femminili dentro la finale. Se Pellegrino e Carollo non cadranno, l’obiettivo sarà centrato! 13:07 Attendiamo le 13:12, quando partirà Einar Hedegart (NOR), il favorito per la 15km in tecnica classica della Val di Fiemme. Egli si è lanciato proprio in questa stagione nel format contro il tempo, imponendosi ben 3 volte. 13:04 Si susseguono gli ultimi arrivi del primo gruppo di atleti. Italia I quarta, Italia II quinta con Barp e Graz. 13:03 Riebli avvicina il tempo di Ogden. Lontano ma non a rischio Evensen per Norvegia II a +5?5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: tutte le squadre italiane dentro? Barp/Pellegrino da podio

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: due squadre italiane dentro, iniziate le qualificazioni maschiliSegui in diretta le qualificazioni maschili dei Team Sprint di Sci di Fondo a Goms 2026.

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi per Pellegrino e BarpBenvenuti alla diretta delle prove generali di sci di fondo a Goms, Svizzera, validi come test olimpico per i team sprint maschile e femminile a tecnica libera.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; Dove guardare la stagione invernale 2025/2026: sci di fondo tradizionale, biathlon e Olimpiadi; Sci Alpino | FIS GPI Dicoflor | Slalom | Artesina | 15-16 Gennaio: Vittoria per Lorenzo Pittarello nel secondo slalom.

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: alle 12:30 le qualificazioni, Italia maschile da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta LIVE delle team sprint a tecnica libera maschile e ... oasport.it

Marcialonga 2026: percorso, orari TV e streaming della granfondo di sciMarcialonga 2026: diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle 8:00, streaming su Sky Go e NOW per abbonati ... it.blastingnews.com

CdM Sci nordico: Cassol, Laurent e Pellegrino alla tre giorni di Goms (SUI) Ultima tappa di Coppa del Mondo di Fondo, a Goms (Svizzera), prima delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con gli atleti impegnati, dal 23 al 25 gennaio, nella Team Sprint in skating, l facebook