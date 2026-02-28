LIVE Sci di fondo Sprint tl Falun 2026 in DIRETTA | Federico Pellegrino insegue il podio

Alle ore 12:44, Federico Pellegrino si trova in gara nello sprint di sci di fondo a Falun 2026. L’atleta italiano, già vincitore di due medaglie olimpiche in Val di Fiemme, cerca di raggiungere un piazzamento tra i primi tre. La competizione è in corso e gli spettatori possono seguire la diretta per aggiornamenti sui tempi e la posizione di Pellegrino.

12:49 Laddove si terranno i Mondiali del 2027 di sci nordico, torna in gara anche Klaebo, dominatore del circuito maschile e logico favorito anche oggi. Non c'è invece Jonna Sundling, delusissima dall'argento ottenuto nella sprint in classico dietro a Linn Svahn, oggi la favorita d'obbligo. Occhio alla voglia di rivincita di Skistad, apparsa appesantita e fuori forma nella sprint olimpica. 12:44 Federico Pellegrino insegue il podio nella sua tecnica preferita, forte delle due medaglie olimpiche conquistate in Val di Fiemme. Tra le donne l'obiettivo delle italiane è raggiungere la semifinale! 12:39 Ancora 20' e prenderà il via la qualificazione femminile della sprint a tecnica libera da Falun (SWE).