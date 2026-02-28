LIVE Sci di fondo Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA | fasi finali in corso

Alle 16:39 è iniziata la seconda semifinale dello sprint TL a Falun 2026 di sci di fondo. La gara è in corso con diverse atlete ancora in corsa e si stanno delineando le qualificazioni alle finali. Durante la fase, Drivenes è caduta ma è riuscita comunque a passare il turno, mentre si attende ancora il risultato delle svedesi, che potrebbero qualificarsi tutte in massa.

16:52 Moser e Riebli accedono alla finale. Lucas Chanavat entra quindi come primo ripescato assieme a Holbaek. 16:47 Klaebo ed Heggen, di un centesimo battuto (momentaneamente) Chanavat! Bellissima volata! Holbaek l'altro Lucky Loser. 16:36 Al via la seconda semifinale, vediamo se la Svezia si piazzerà in massa tenendo il ritmo alto e qualificandosi quindi in 4! Drivenes non ci sta, prima è caduta ma si è comunque qualificata. 16:25 Ultimo quarto maschile al via, permetteteci di fare un po' di tifo per l'iberico Pueyo, non impossibile la sua batteria: 16:20 Ultima speranza azzurra con Mocellini che comunque ha già fatto la sua ottima gara qualificandosi.