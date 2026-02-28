LIVE Sci di fondo Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA | clamoroso Pellegrino fuori!

Durante la gara di sprint TL a Falun 2026, Simone Mocellini è stato eliminato, lasciando il suo posto tra i concorrenti in corsa. La gara si è conclusa con la vittoria di George Ersson, mentre Oskar Opstad Vike e Emil Liekari hanno completato il podio. La competizione ha visto anche la presenza di atleti provenienti da Svezia, Norvegia, Finlandia, Repubblica Ceca e Francia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:19 Quarto quarto: George Eon (SWE) Oskar Opstad Vike (NOR) Simone Mocellini (ITA) Emil Liekari (FIN) Michal Novák (CZE) Jules Chappaz (FRA) 16:18 Finisce qui la corsa al podio del poliziotto, che ci riproverà a Lahti, dove fu oro mondiale. Ora Mocellini! 16:17 Holbaek e Northug qualificati, mai in gara Graz. Fuori Pellegrino, Riebli batte il tempo del valdostano! 16:15 Graz ha il 6° pettorale dalla qualifica. Può farcela ma ha atleti forti! 16:14 Terzo quarto, forza Davide: Davide Graz (ITA) Mathias Holbæk (NOR) Janik Riebli (SUI) Joni Mäki (FIN) Even Northug (NOR) Marcus Grate (SWE) 16:13 Non ce la fa Carollo! Finale pazzesco di Chanavat che passa con Schumacher, USA che legittima la medaglia nella Team Sprint.