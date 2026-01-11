LIVE Sci alpino SuperG Zauchensee 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia deve reagire

Benvenuti alla diretta del SuperG femminile di Zauchensee, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Seguiremo in tempo reale le prestazioni delle atlete, con particolare attenzione a Sofia Goggia. Restate con noi per aggiornamenti costanti sull'andamento della gara e sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Zauchensee ospita il SuperG femminile, valido come 18ª gara della Coppa del Mondo 20252026, in un contesto che si annuncia particolarmente significativo sia per la classifica sia per le indicazioni in chiave olimpica. Dopo la discesa sprint di ieri, condizionata da una fitta nevicata e da un tracciato accorciato, il circo bianco torna in pista con una gara che spesso esalta sensibilità, capacità di lettura e gestione del rischio. 🔗 Leggi su Oasport.it

