LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia in testa di un soffio su Robinson Gara interrotta

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 11.30 Al primo rilevamento l’austriaca Cornelia Huetter paga subito 0.15, al secondo 0.45. Difficile recuperare su Goggia, quasi impossibile. 11.29 Raedler è quinta a 93 centesimi. Elena Curtoni resta terza. Ma adesso arrivano i calibri da 90: nell’ordine Huetter, Vonn ed Aicher.Qui si decide la gara. 11.29 L’intensità del vento è calata. 11.28 Al primo parziale l’austriaca accusa 0.12, al secondo 0.24. 11.27 Attenzione perché sta spuntando il sole, dunque la visibilità sta migliorando. 🔗 Leggi su Oasport.it

