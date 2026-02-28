LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Aicher verso la vittoria Goggia perde tanti punti da Robinson

Da oasport.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta da Soldeu, il superG maschile sta tenendo gli spettatori incollati allo schermo con Aicher che si avvicina alla vittoria e Goggia che perde punti importanti contro Robinson. La discesa, iniziata alle 11.15, sta vedendo i concorrenti scendere con i pettorali di partenza ben visibili. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre gli atleti affrontano le pendenze della pista.

11.01 Bruttissima caduta per l’autriaca Ricarda Haaser, è scivolata in avanti. E’ dolorante: lunga interruzione. 10.59 Se la gara finisse così, Goggia sarebbe ancora prima nella classifica di Coppa del Mondo di superG, ma con soli 20 punti su Robinson. 1 Emma Aicher (Germania) — 1:26.72 2 Alice Robinson (Nuova Zelanda) — +0.88 3 Corinne Suter (Svizzera) — +0.98 4 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) — +1.14 5 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) — +1.176 Sofia Goggia (Italia) — +1.32 7 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) — +1.418 Laura Pirovano (Italia) — +1.42 9 Laura Gauche (Francia) — +1.59 10 Cornelia Huetter (Austria) — +1.84 11 Malorie Blanc (Svizzera) — +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino superg soldeu 2026 in diretta aicher verso la vittoria goggia perde tanti punti da robinson
© Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher verso la vittoria, Goggia perde tanti punti da Robinson

Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: impressionante Aicher, niente podio per Goggia, sbaglia Brignone

Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Corinne Suter verso il bis, tra poco Goggia e Brignone

Una selezione di notizie su Sci alpino.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il pettorale rosso; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G di Soldeu e la discesa di Garmisch: orari e programma; Suter vince la discesa a Soldeu, Goggia è 3^; Le azzurre attesissime per il primo super-g di Soldeu: Brignone pesca il 10 dopo Goggia, Pirovano n° 17.

LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: impressionante Aicher, niente podio per Goggia, sbaglia BrignoneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 10.35 L'austriaca Ariane Raedler è in ... oasport.it

Diretta Coppa del Mondo Sci Alpino Femminile Soldeu, Live SuperG: attesa per Goggia e BrignoneSulle nevi di Soldeu, in Andorra, prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile con il quinto SuperG della stagione: la diretta della gara ... sport.virgilio.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.