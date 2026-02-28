LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Aicher verso la vittoria Goggia perde tanti punti da Robinson

In diretta da Soldeu, il superG maschile sta tenendo gli spettatori incollati allo schermo con Aicher che si avvicina alla vittoria e Goggia che perde punti importanti contro Robinson. La discesa, iniziata alle 11.15, sta vedendo i concorrenti scendere con i pettorali di partenza ben visibili. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre gli atleti affrontano le pendenze della pista.

11.01 Bruttissima caduta per l'autriaca Ricarda Haaser, è scivolata in avanti. E' dolorante: lunga interruzione. 10.59 Se la gara finisse così, Goggia sarebbe ancora prima nella classifica di Coppa del Mondo di superG, ma con soli 20 punti su Robinson. 1 Emma Aicher (Germania) — 1:26.72 2 Alice Robinson (Nuova Zelanda) — +0.88 3 Corinne Suter (Svizzera) — +0.98 4 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) — +1.14 5 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) — +1.176 Sofia Goggia (Italia) — +1.32 7 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) — +1.418 Laura Pirovano (Italia) — +1.42 9 Laura Gauche (Francia) — +1.59 10 Cornelia Huetter (Austria) — +1.84 11 Malorie Blanc (Svizzera) — +1.