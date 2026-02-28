LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Aicher domina si assottiglia il vantaggio di Goggia Brignone sbaglia

In diretta dal SuperG di Soldeu 2026, Aicher si distingue come il più rapido, mentre il distacco di Goggia si riduce e Brignone commette un errore durante la discesa. La gara maschile è iniziata alle 11.15, con i pettorali di partenza che hanno segnato il ritmo delle prime run. I fan attendono aggiornamenti costanti sulla performance degli atleti in questa tappa di Coppa del Mondo.

1 Emma Aicher (Germania) — 1:26.72 2 Alice Robinson (Nuova Zelanda) — +0.88 3 Corinne Suter (Svizzera) — +0.98 4 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) — +1.14 5 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) — +1.176 Sofia Goggia (Italia) — +1.32 7 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) — +1.418 Laura Pirovano (Italia) — +1.42 9 Laura Gauche (Francia) — +1.59 10 Cornelia Huetter (Austria) — +1.84 11 Malorie Blanc (Svizzera) — +1.88 12 Keely Cashman (Stati Uniti) — +1.94 13 Camille Cerutti (Francia) — +2.06 14 Mirjam Puchner (Austria) — +2.1115 Federica Brignone (Italia) — +2.17 16 Ilka Stuhec (Slovenia) — +2.25 17 Mary Bocock (Stati Uniti) — +2.3418 Elena Curtoni (Italia) — +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

